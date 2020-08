Gebouw-T in Bergen op Zoom krijgt financiële ondersteuning vanuit het Kickstart Cultuurfonds om het poppodium coronaproof te maken.

Het gaat om een bedrag van van 12.800 euro. De afgelopen maanden is het poppodium hard getroffen door het coronavirus en de bijkomende maatregelen. Gebouw-T zag de omzet tijdens het tweede kwartaal dalen met 95 procent.

Inmiddels is Gebouw-T wel weer geopend met een theateropstelling, maar in plaats van 750 mensen kunnen er nu slechts 80 bezoekers in de zaal.

"Vandaar dat er wordt ingezet op een vernieuwde beleving voor het publiek. Met behulp van videoprojecties worden de bezoekers geïnformeerd over de 1,5 metermaatregelen. Daarnaast zal er gewerkt worden aan een publieksbegeleider die bezoekers naar zijn of haar zitplaats brengt," aldus directeur Gert-Jan de Koster.

Ook kan door de financiële ondersteuning schoonmaakmateriaal bekostigd worden.