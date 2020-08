De politie heeft maandag een 21-jarige man aangehouden op verdenking van het plegen van een overval op een filiaal van het Kruidvat aan het Dijkcentrum in Roosendaal in december 2018. Dat meldt de politie woensdag.

De verdachte kwam op 4 december de winkel binnen en bedreigde de medewerkster met een mes en eiste geld. Hij ging er met geld uit de kassa vandoor. Niemand raakte bij de overval gewond. De recherche kwam de verdachte onder meer via camerabeelden en tips op het spoor.

Vijf minuten voor de overval was de verdachte al in de winkel geweest. Hij sprak toen met een medewerkster over een product, zei dat hij er nog even over na moest denken en dat hij over vijf minuten weer terug zou komen.

De Roosendaler is maandag aangehouden en ingesloten. Na verhoor is hij dinsdagmiddag weer in vrijheid gesteld. De politie maakt een dossier op en stuurt dit naar de officier van justitie. Die zal bepalen of er strafvervolging plaatsvindt.