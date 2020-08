Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch een geldboete van 100.000 euro geëist tegen een werkgever uit Etten-Leur vanwege een arbeidsongeval in november 2017 waarbij een 42-jarige werkneemster overleed.

Het ongeval vond op 8 november 2017 plaats bij een verpakkingsbedrijf op bedrijventerrein Vosdonk in Etten-Leur. De vrouw overleed tijdens haar werkzaamheden aan een beknelling omdat bij het bedrijf diverse veiligheidsvoorschriften niet werden nageleefd.

Volgens de officier van justitie was het slachtoffer via een rollenbaan naar de liftgedeelte van de productielijn gelopen om een storing te verhelpen. Terwijl zij met haar hoofd en bovenlichaam boven de lift hing, zou de lift in werking zijn gekomen en omhoog zijn gegaan. Hierdoor kwam ze tussen de lift en de daarboven gelegen balk met haar hoofd bekneld te zitten, wat haar uiteindelijk fataal werd.

Uit onderzoek blijkt dat er door de werkgever niet werd toegezien op de naleving van veiligheidsvoorschriften. De daaruit vloeiende risico's werden niet voldoende door het bedrijf onderkend, oordeelt de officier van justitie.

De rechter doet op 22 september uitspraak.