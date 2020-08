Thuiszorg West-Brabant (TWB) gaat op verzoek van de huisarts en de GGD, coronatesten aan huis uitvoeren bij mensen die niet naar een teststraat kunnen, meldt TWB dinsdag in een bericht op Facebook.

De thuiszorgorganisatie is de eerste in Nederland die de testen aan huis gaat doen. "Dit verlaagt de werkdruk in teststraten en zorgt dat kwetsbare ouderen snel duidelijkheid hebben", schrijft TWB in het bericht.

De test is van toepassing op mensen met mogelijke verschijnselen van het coronavirus in negen West-Brabantse gemeenten. Het gaat om Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.