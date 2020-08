Vrijwilligers maken in het oude pand van de Rabobank aan de Bredaseweg in Zundert een tentoonstelling over de Zundertse bloemencorso. De corso gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis.

De expositie zal bestaan uit films en foto's over de geschiedenis van de Zundertse bloemencorso.

Er zullen tijdsblokken ingesteld worden zodat er niet te veel mensen tegelijk bij de expositie aanwezig zullen zijn. Bezoekers moeten vooraf een tijdsblok reserveren.

De tentoonstelling loopt van 4 tot en met 20 september.