De politie heeft zondag een man en een vrouw aangehouden in een horecagelegenheid aan de Borgvlietsedreef in Bergen op Zoom. Het tweetal wordt verdacht van inbreken in het pand.

De politie ontving rond 18.15 uur een melding over de inbraak. Agenten konden de man en de vrouw op heterdaad betrappen.

Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Halsteren en een 26-jarige man uit Bergen op Zoom. Het duo is overgebracht naar het politiebureau en zit nog vast.