De politie heeft zondag rond 00.30 uur een 45-jarige verdachte opgepakt op verdenking van een bedrijfsinbraak die in de nacht van 5 op 6 juli plaatsvond.

Bij de inbraak in een bedrijf aan de Louis Porquinlaan in Bergen op Zoom is een stoeptegel door een raam van het pand gegooid. Bij de inbraak zijn een laptop en een telefoon gestolen.

De politie onderzocht de locatie op sporen en DNA, wat tot de verdachte leidde. De 45-jarige man is in zijn woning aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.