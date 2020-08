Een dertigjarige man is zaterdagochtend aangehouden op verdenking van inbraak in een woning op de Zandstraat in Bergen op Zoom.

De arrestatie vond plaats om 9.30 uur. Een alerte buurtbewoner had de politie gewaarschuwd toen hij een man over de schutting had zien klimmen.

Vermoedelijk brak de verdachte daarna een deur open. Even later vluchtte hij een doodlopend pad in. De inmiddels gearriveerde agenten konden hem daar aanhouden.

De buit is vermoedelijk in de woning gebleven. In de hal van de woning stond een televisie.