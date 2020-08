Een 41-jarige vrouw is vrijdagavond op een gewelddadige manier beroofd van haar portemonnee op de Moriondijk in Roosendaal. Ze raakte hierbij lichtgewond. De politie is nog op zoek naar de dader.

De beroving gebeurde rond 20.20 uur. De vrouw werd geslagen en beroofd nadat ze gepind had. Ze heeft aangifte gedaan.

Volgens de politie zijn er "weinig aanknopingspunten". Daarom is de politie dringend op zoek naar getuigen van het incident.