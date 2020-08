De 32-jarige vrouw die donderdagmiddag in botsing kwam met een vrachtwagen op de Markizaatsweg in Bergen op Zoom, is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Haar twee kinderen, van één en drie jaar oud, zijn ongedeerd gebleven, meldt de politie vrijdag.

De bestuurder van de personenauto wilde waarschijnlijk vanaf de Boulevard-Noord de Markizaatsweg opgaan, maar zag de vrachtwagen daarbij vermoedelijk over het hoofd. Door de harde botsing die volgde, kwam de personenauto aan de overkant van de weg in de sloot terecht.

Eerder werd gemeld dat de drie inzittenden van de personenauto, onder wie de twee kleine kinderen, gewond raakten. De politie meldt vrijdag dat de kinderen ongedeerd zijn gebleven, maar dat de 32-jarige vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht. Onder meer een traumahelikopter kwam ter plaatse voor het ongeval.

De politie is bezig met een technisch onderzoek naar het ongeval. Omstanders die getuigen waren van het ongeluk kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland.