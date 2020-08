De politie heeft donderdag meerdere vuurwapens, airsoftwapens, messen en verschillende soorten munitie gevonden in een woning aan de Steenbergseweg in Moerdijk. Alles is in beslag genomen, maar er is niemand aangehouden.

De politie doorzocht de woning naar aanleiding van meerdere anonieme tips. Op verschillende plekken in het pand werden wapens en munitie gevonden. Het ging onder meer om munitie van een zwaar kaliber. Alles werd in beslag genomen.

Hoewel de politie niemand heeft aangehouden, zijn alle bewoners van de woning aangemerkt als verdachte in de zaak. Ze worden op een later moment uitgenodigd voor verhoor op het politiebureau.