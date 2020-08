Voorlopig komt er geen mondkapjesplicht in Bergen op Zoom. Burgemeester Frank Petter stelt dat de gemeente op dit moment de grootste coronapiek achter de rug lijkt te hebben.

Het aantal mensen in Bergen op Zoom dat positief getest is op het coronavirus is in de laatste drie dagen gestegen van 139 naar 158. Deze toename is minder groot dan de toename in de dagen daarvoor.

Ondanks dat er geen mondkapjesplicht komt, heeft de burgemeester samen met het crisisteam wel besloten om evenementen die gepland staan voor augustus voor het grootste gedeelte te schrappen. Met uitzondering van evenementen voor kinderen.

Maandag gaf burgemeester Petter een persconferentie vanwege de besmettingscijfers. Naar aanleiding van de cijfers is aan supermarkten gevraagd om het deurbeleid weer toe te passen. Ook is de handhavingscapaciteit opgeschroefd om bij winkels en de horeca strenger te kunnen controleren.