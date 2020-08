De kermis in Wouw gaat, net als de Roosendaalse kermis, dit jaar niet door als gevolg van de coronacrisis. Dat laat de gemeente Roosendaal donderdag weten.

"De risico's zijn op dit moment te groot, zeker gezien de recente lokale en regionale corona-uitbraken. Ook het handhaven van de coronaregels is niet te garanderen onder de huidige omstandigheden", stelt de gemeente.

De kermisexploitanten en de lokale horeca zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het besluit. "Wij betreuren deze beslissing. Het is een grote domper voor de kermisliefhebbers én voor de exploitanten", aldus wethouder Cees Lok.

De gemeente stelt zelf dat het onverantwoord zou zijn om de kermis over een maand wel door te laten gaan. "De recente besmettingen bij de supermarkt in Wouw en in de regio West-Brabant geven aan hoe kwetsbaar we nog zijn. De belangrijkste corona-risicogroep op dit moment zijn jongeren tussen twintig en dertig jaar, mede omdat het een doelgroep is die lastig te sturen is. En dit is juist ook een belangrijke doelgroep van de kermis."