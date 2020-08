De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een 21-jarige automobilist uit de stad aangehouden voor het slaan van een 32-jarige man bij een verkeersruzie op de Borgvlietsedreef in Bergen op Zoom. De dader meldde zich later zelf op het politiebureau.

De 32-jarige man zag rond 0.30 uur een vrouw midden op de weg staan. Omdat het hard regende, liep hij op haar af. Toen hij dichterbij kwam, stapte de vrouw in bij de 21-jarige man die vervolgens met hoge snelheid wegreed. Hij raakte daarbij bijna het slachtoffer, waarna hij uitstapte en op agressieve toon tegen de 32-jarige man begon te schreeuwen.

Ook deelde hij een klap uit en bedreigde hij hem met de dood. Vervolgens ging de man er met de auto vandoor.

Omdat een getuige het kenteken van de auto genoteerd had, wist de politie er achter te komen wie de eigenaar van de auto was. Hij meldde zich later zelf op het bureau. Het 32-jarige slachtoffer heeft aangifte gedaan.