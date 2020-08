In een woning aan de Van Rooylaan in Etten-Leur heeft woensdag aan het begin van de middag een brand gewoed. Niemand is gewond geraakt.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur ontstond vermoedelijk in de woonkamer.

De hulpdiensten werden opgeschaald, omdat in de eerste instantie onduidelijk was of de bewoners in de woning aanwezig waren. Later bleek dit niet het geval. De bewoners zijn voor de zekerheid wel nagekeken door ambulancepersoneel.

De politie heeft de weg tijdelijk afgezet tijdens het blussen van de brand.