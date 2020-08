Een stapel bouwmaterialen en een schuur aan de Van Gaverenlaan in Steenbergen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag in brand gevlogen. Niemand is gewond geraakt.

De brand brak rond 1.00 uur uit in de stapel bouwmaterialen, waarna de vlammen oversloegen op een schuur. Zowel de bouwmaterialen als de schuur zijn grotendeels uitgebrand.

De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

De bouwmaterialen en de schuur kunnen als verloren worden beschouwd. Op het dak van de schuur lagen asbestplaten. In hoeverre de asbest zich heeft kunnen verspreiden, is nog niet bekend.

De politie en brandweer zijn begonnen met een onderzoek naar de toedracht van de brand.