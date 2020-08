Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom heeft maandag in een persbijeenkomst laten weten dat de gemeente Bergen op Zoom strenger gaat handhaven op coronamaatregelen, vanwege het toegenomen aantal besmettingen in de gemeente.

"We hebben extra handhaving ingeschakeld, onder andere onze mensen van parkeerbeheer gaan helpen. Daarnaast hebben we hulp aangeboden gekregen vanuit Roosendaal", aldus de burgemeester.

Een groot deel van de besmettingen bevindt zich in de Marokkaanse gemeenschap, stelde Petter. Het Offerfeest zou de oorzaak hiervan kunnen zijn, omdat normaal gesproken veel mensen bij elkaar komen tijdens het feest. De moskee wordt daarom de komende tijd voorlopig nog dichtgehouden.

Petter stelde dat er ook wordt ingegrepen bij supermarkten en de horeca. Supermarktmanagers zijn aangesproken op de hygiëneregels. Ook in het uitgaansleven en bij horecagelegenheden wordt sinds zaterdag strenger gecontroleerd.

De burgemeester kan geen maatregelen treffen om toeristen uit België te weren, dit kan alleen landelijk. Toch roept hij Belgen op om niet naar Nederland te komen. "We zien de Belgen altijd graag komen, maar nu even niet", aldus Petter.

Donderdag mogelijk nieuwe maatregelen

Ruim 14 procent van de geteste mensen uit Bergen op Zoom hebben een positieve testuitslag gekregen in de periode van 1 tot en met 9 augustus. Hiermee ligt Bergen op Zoom ruim boven het landelijke gemiddelde van 2,3 procent.

De komende tijd worden iedere dag de cijfers gemonitord. Op basis van die cijfers wordt donderdag bekeken of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals een mondkapjesplicht. Deze is eerder in Rotterdam en Amsterdam ingevoerd.