Een 38-jarige vrouw uit Eindhoven werd in de nacht van zondag op maandag gecontroleerd op het rijden onder invloed door de politie in Roosendaal. De vrouw weigerde mee te werken aan een ademanalyse, waarna de politie haar rijbewijs heeft ingenomen.

De politie heeft de vrouw in de nacht van zondag op maandag rond 3.20 uur gecontroleerd op de Burgemeester Prinsensingel in Roosendaal. Uit de blaastest is gebleken dat de bestuurder had gedronken.

De vrouw moest daarom mee naar het politiebureau voor een ademanalyse. De vrouw heeft meerdere kansen gehad om de ademanalyse op een goede manier te voltooien, echter zij volgde de aanwijzingen van de agenten niet op. Om die reden is haar weigering van ademanalyse ten laste gelegd en moest zij haar rijbewijs inleveren.

Het document wordt opgestuurd naar de officier van justitie. Die neemt binnen tien dagen een beslissing over de verdere afhandeling van de zaak.