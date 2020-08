De Velletrivijver in Oudenbosch wordt door Brabantse Delta onderzocht omdat er rode vlokken te zien zijn in de vijver. Dat zou mogelijk het gevolg kunnen zijn van een chemische lozing in het water.

De veranderende kleur in de vijver werd twee weken geleden al opgemerkt. Verschillende dieren bleken toen ook besmeurd met de oranje of rode substantie. De calamiteitendienst van Waterschap Brabantse Delta werd daarom ingeschakeld.

Buurtbewoonster Josee Vleugel vermoedt dat er sprake is van chemische lozing. "In 1998 is een soortgelijke stof in de vijver geloosd waardoor deze toen ook oranje kleurde. Toen is de vijver geleegd en schoongemaakt."

De gemeente Halderberge laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijke chemische lozing. "Het zuurstofgehalte in de vijver is erg laag. Dit kan verschillende oorzaken hebben, ze gaan dit verder onderzoeken." Volgens de gemeente blijkt uit onderzoek dat er geen gevaar is voor mensen of dieren.