De politie heeft donderdagavond 55-jarige man uit Zwijndrecht aangehouden in Bergen op Zoom in verband met een inbraak in een loods.

De politie kreeg donderdag rond 22.30 uur een melding van een inbraak op een terrein in Bergen op Zoom. Agenten konden de inbreker op heterdaad aanhouden.

De man was met een bootje aan komen varen om vervolgens in te breken in de loods. De verdachte zit vast voor verhoor. De politie doet vrijdag onderzoek naar eventuele schade in de loods en of er iets is buitgemaakt.