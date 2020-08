Een aantal medewerkers van de Jumbo Supermarkt in Wouw is besmet met het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder van de Brabantse supermarktketen.

Om hoeveel medewerkers het gaat is niet bekend. De GGD is een contactonderzoek gestart.

"Dit is uiteraard erg vervelend. We hebben alle medewerkers op het hart gedrukt om bij klachten thuis te blijven en zich direct te laten testen", meldt een Jumbo-woordvoerder.

"In onze winkels volgen we de richtlijnen van het RIVM en we attenderen onze klanten en medewerkers continu op de huidige richtlijnen en maatregelen. Iedereen in Nederland wordt gevraagd om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bij het boodschappen doen. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.", aldus de woordvoerder.