De politie is op zoek naar getuigen van een zware mishandeling in de nacht van zaterdag op zondag op het Van Bergenplein in Etten-Leur. Bij de mishandeling raakte een persoon gewond.

Agenten kwamen die nacht rond 3.00 naar het Van Bergenplein, omdat twee groepen met elkaar op de vuist zouden zijn gegaan. De betrokkenen waren vermoedelijk onder invloed van alcohol, waardoor het voor de agenten lastig was om te bepalen wat er was gebeurd.

Even verderop troffen de agenten een man met meerdere verwondingen aan. Hij moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

De recherche heeft camerabeelden veiliggesteld voor het onderzoek, maar is nog op zoek naar getuigen die meer over het incident weten.