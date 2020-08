Een woning aan de Oudenhove in Oosterhout waar in mei drugs werd aangetroffen, is woensdag in opdracht van burgemeester Mark Buijs voor drie maanden gesloten.

De politie Dongemond trof in mei verschillende drugs in de woning aan, zoals amfetamine, GHB, hennep en cannabisolie. Agenten vonden ook valse merkkleding, illegale medicijnen en vuurwerk. De drugs en de spullen zijn door de politie in beslag genomen.

De politie heeft de 33-jarige bewoner van de woning aangehouden in zijn auto. In de auto werd 15 gram MDMA aangetroffen.

De politie kreeg meldingen binnen over het dealen van drugs in de woning via Meld Misdaad Anoniem.