Bergen op Zoom krijgt op de Wattweg een tijdelijke testlocatie voor coronabesmettingen. De teststraat is specifiek bedoeld voor bezoekers van moskee El-Feth en hun naasten, omdat er in korte tijd veel bezoekers van de moskee besmet zijn geraakt. De locatie is komende donderdag en vrijdag geopend.

"Afgelopen week zijn er in Bergen op Zoom 32 geregistreerde coronabesmettingen bijgekomen. Ondanks het feit dat de moskee vanaf de eerste dag alle voorzorgsmaatregelen zeer serieus in acht heeft genomen, zitten er onder deze besmette personen verschillende bezoekers van de moskee en hun naasten", laat de gemeente Bergen op Zoom weten.

Uit voorzorg heeft het bestuur van de moskee afgelopen weekend besloten om de moskee gesloten te houden. Zo wil het bestuur verdere verspreiding van het virus tegengaan.

Het bestuur is dan ook blij met de komst van de teststraat. "We hopen dat we door de komst van deze tijdelijke teststraat het virus razendsnel kunnen indammen", zegt Najib El-Allouchi, woordvoerder van de moskee.

Plaatsvervangend burgemeester Barry Jacobs doet een dringende oproep aan de specifieke doelgroep om zich te laten testen. "Dat kan zonder afspraak bij coronagerelateerde klachten zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts."

De tijdelijke testlocatie in Bergen op Zoom is donderdag open van 9.00-16.00 uur en vrijdag van 9.00-13.00 uur.