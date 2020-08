Op de Eendrachtsweg (N286) tussen het Brabantse Halsteren en het Zeeuwse Tholen heeft dinsdagmiddag een ongeluk plaatsgevonden tussen twee auto's. Eén persoon moest naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13.15 uur op de afrit van de Thoolse Brug. De twee voertuigen kwamen onder aan de afrit door een nog onbekende oorzaak in botsing.

Eén slachtoffer is voor verder onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend. De overige inzittenden van de voertuigen hoefden niet naar het ziekenhuis. Beide auto's hebben bij het ongeval flinke schade opgelopen.

Een bergingsbedrijf is opgeroepen om beide voertuigen af te voeren. Door het ongeval stond er op de Thoolse Brug tijdelijk een file.