De gemeente Bergen op Zoom gaat geen meubilair in het stadskantoor vervangen als dat niet noodzakelijk is, zo laat wethouder Petra Koenders dinsdag weten na vragen van Reinoud Krijnen van de lokale partij Samen0164.

Het college van burgemeester en wethouders maakte onlangs bekend een krediet voor vervanging van het meubilair in het stadskantoor aan te houden, terwijl andere kredieten (tijdelijk) kwamen te vervallen. Het ging om onder meer het krediet voor een nieuwe woonwagenlocatie en voor vervanging van sportvelden.

Dat leidde tot de nodige vragen bij de lokale politiek en burgers. "Er is een krediet beschikbaar om in die situaties waar het echt niet anders kan een bureau of een stoel aan te schaffen. Er zal altijd eerst binnen de organisatie naar passende alternatieven worden gekeken", zo laat Koenders weten in een reactie.

Krijnen stelde ook vragen over een mogelijke vergoeding van 500 euro voor ambtenaren om hun thuiswerkplek in te richten. Daar is volgens de wethouder geen sprake van. "Wij hebben geen idee waar dit verhaal vandaan komt. Geen enkele medewerker heeft een thuiswerkvergoeding ontvangen."