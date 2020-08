De politie heeft maandagochtend een man gearresteerd tijdens een snelheidscontrole op de A16 bij Zevenbergschen Hoek. De 22-jarige man uit Den Haag bleek in een gesloten auto te rijden.

Agenten werden rond 7.15 uur ingehaald op de A16 door een automobilist. De politie startte een snelheidsmeting, waaruit bleek dat de auto 140 kilometer per uur reed waar 100 kilometer per uur was toegestaan. De bestuurder werd op een parkeerplaats bij een tankstation gecontroleerd.

De automobilist uit Den Haag kreeg twee bekeuringen, omdat hij ook geen autogordel droeg. Na het controleren van de autogegevens bleek dat de auto uit Nieuw-Vennep kwam. Ook zagen agenten een kapotte ruit en glas op de achterbank.

De man had volgens de politie geen goede uitleg waarom hij in de auto reed en over de kapotte ruit. De agenten vermoedden dat de auto gestolen was. De wijkagent in Nieuw-Vennep ging langs het adres van de eigenaar van de auto en al snel werd duidelijk dat het voertuig was gestolen.

De Hagenaar werd aangehouden en voor verhoor naar een politiebureau gebracht. Hij zit nog vast en de auto is in beslag genomen.