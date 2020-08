De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Roosendaal een 32-jarige man aangehouden vanwege diefstal van een katalysator. Ook is een 42-jarige automobilist opgepakt vanwege rijden onder invloed van alcohol.

Rond 0.00 uur zagen agenten op de Damastberg een man onder een voertuig liggen. De politie vermoedde dat hij een katalysator wilde stelen en daarom werd hij aangehouden.

Andere agenten zagen rond 0.30 uur op de Burgemeester Prinsensingel dat een automobilist vreemd gedrag vertoonde. De 42-jarige bestuurder uit Roosendaal moest op het politiebureau een ademanalyse doen.

Hij blies 795 ugl, terwijl de toegestane hoeveelheid 220 ugl is. De politie heeft daarom zijn rijbewijs ingevorderd.