De Raad van Toezicht van het Bravis ziekenhuis heeft er vanaf zaterdag twee nieuwe leden bij. Vanaf 1 januari 2021 komt daar nog een derde lid bij.

Vanaf 1 augustus worden Boudewijn Cremers (advocaat) en Michel Hofman (CIO van Isala Klinieken) toegevoegd als leden van de Raad van Toezicht. Op 1 januari 2021 zal ook Charles van Wettum, bestuurder/rector van het Jan Tinbergen College, toetreden als nieuw lid.

"Met het invullen van deze vacatures is de Raad van Toezicht weer op volle sterkte", aldus Michel Dutrée, voorzitter van Raad van Toezicht. De Raad beoordeelt de hoofdlijnen van het beleid en tevens beschikt elk lid over specifieke deskundigheid op een of meer deelterreinen.