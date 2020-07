De politie heeft donderdagavond een 25-jarige man aangehouden op de Televisiestraat in Roosendaal vanwege het bedreigen van agenten. Hij verzette zich bij zijn arrestatie.

Een politieagent heeft pepperspray moeten gebruiken om de verdachte te overmeesteren.

De politie ontving rond 23.00 uur een melding van geluidsoverlast uit de woning. Agenten waarschuwden de bewoner dat het volume naar beneden moest. Maar niet veel later kwam er nog een melding over geluidsoverlast. De politie waarschuwde nog eens, "maar de bewoner was onder invloed en niet voor rede vatbaar".

Toen hem werd gezegd dat zijn geluidsapparatuur in beslag zou worden genomen als hij niet zou gaan luisteren, begon de verdachte agenten te bedreigen.

De man zit vast en wordt gehoord.