Het politieteam Verkeer Zeeland-West-Brabant heeft donderdag in Roosendaal twee rijbewijzen ingevorderd vanwege het overtreden van de snelheidslimiet en roekeloos rijgedrag.

Het ging om een automobilist die 114 kilometer per uur reed op een weg waar 50 kilometer per uur was toegestaan en een motorrijder die te hard reed en bovendien meerdere wheelies maakte.

Volgens de politie maakte de motorrijder het erg bont. "Hij haalde rechts in, overtrad meermaals de maximale snelheid en ook de motor bleek niet helemaal in orde."