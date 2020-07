Twee auto's zijn donderdagavond met elkaar in botsing gekomen in de 'beruchte' bocht van de Stationsstraat in Roosendaal. De politie heeft de twee auto's in beslag genomen voor onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen personen gewond geraakt.

Een van de auto's is een wiel verloren door de aanrijding. De bestuurders zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar voor zover bekend hoefden zij niet mee naar het ziekenhuis.

Het weggedeelte werd na de botsing afgesloten voor het verkeer. De toedracht van het ongeval is nog niet bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld, waarvoor de twee voertuigen in beslag zijn genomen.