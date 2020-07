Een auto is donderdagmiddag op de N640 tussen Oud Gastel en Oudenbosch met een vrachtwagen in botsing gekomen. Enkele personen zijn nagekeken maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Door het ongeluk is de weg tijdelijk afgesloten.

De bestuurders en inzittenden zijn uit voorzorg nagekeken door het ambulancepersoneel. Er hoefde niemand mee voor verdere behandeling naar het ziekenhuis.

Door het ongeval is de weg afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid door Oudenbosch. De weg zal nog enige tijd afgesloten blijven in verband met onder andere schoonmaakwerkzaamheden.

De auto en de aanhanger zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd.