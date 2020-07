Een 31-jarige man uit Bavel is in de nacht van dinsdag op woensdag in een woning aan de Bredaseweg in Terheijden meerdere keren met een mes gestoken. Hij liep daarbij ernstige verwondingen op. Een 28-jarige man is aangehouden.

De politie kreeg rond 0.05 uur de melding over het steekincident binnen. De dader zou weggelopen zijn met een bebloed shirt.

De politie heeft de man gevonden en aangehouden. Forensisch rechercheurs hebben een sporenonderzoek ingesteld. Ook zijn getuigen gehoord.

De recherche stelt een nader onderzoek in naar de toedracht van het incident.