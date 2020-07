Twee ondernemers hebben zich gemeld bij de gemeente Etten-Leur om mee te doen aan het experiment voor legale wietteelt. Het gaat om Project C en Grow Solutions, die een kwekerij willen openen op respectievelijk het Lochtsepad en de Geerstraat.

Dat schrijft de gemeente woensdag in een persbericht.

Het experiment met het verkopen van legale wiet gaat vijf jaar en twee maanden duren. Tegelijkertijd start de overheid een campagne die mensen waarschuwt voor de gevaren van het roken van wiet.

Voor het experiment worden telers via een aanbesteding geworven. Zij mogen in die periode alleen telen voor het experiment en niet voor overige verkoop. Niet alle coffeeshops doen mee namelijk. In zes tot tien gemeenten verspreid over het land gaan winkels legaal verkopen.

In het concept staan ook strenge eisen voor de verpakking en het vervoer. Hiermee wil de regering voorkomen dat de drugs alsnog in de illegale handel terechtkomen. Op de verpakking komen waarschuwingen, vergelijkbaar als die bij sigaretten, over wat wiet met je gezondheid doet.