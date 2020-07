De politie in Roosendaal heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 32-jarige automobilist uit Amersfoort aangehouden die twee keer door rood reed en zich niet aan de snelheidslimieten hield. De man negeerde daarnaast een stopteken en werkte niet mee met de agenten.

Uiteindelijk werd de man rond 2.40 uur bij een afrit ter hoogte van Rucphen staande gehouden.

De verdachte negeerde twee keer een rood stoplicht op de Beethovenlaan in Roosendaal en reed later te hard op de A58.

De man zit nog vast en er is een bloedonderzoek gedaan om te kijken of hij onder invloed van alcohol of drugs was.