In de loods van een landbouwmechanisatiebedrijf op industrieterrein Reinierpolder in Steenbergen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote uitslaande brand uitgebroken. De brandweer had de brand binnen een uur onder controle.

Meerdere voertuigen van de brandweer waren snel aanwezig. De brand was in eerste instantie uitslaand aan de achterzijde. Binnen waren machines en autobanden opgeslagen. Er kwam veel rook bij de brand vrij.

De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen woonhuis. Na ongeveer drie kwartier blussen had de brandweer het vuur onder controle. Een uur na de eerste alarmering kon het sein brand meester worden gegeven. De brandweer is nog geruime tijd aanwezig geweest om te nablussen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.