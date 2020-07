De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Weststadweg in Oosterhout een 26-jarige man uit Polen aangehouden op verdenking van motordiefstal. Een tweede verdachte is nog voortvluchtig.

Een getuige waarschuwde rond 5.15 uur de politie omdat hij op de Wilhelminalaan in Oosterhout zag hoe een onbekende man een motorfiets in een busje met een buitenlands kenteken plaatste. Het busje was vervolgens met gedoofde lichten weggereden.

De politie kwam ter plaatse en zag even later op de Weststadweg het busje rijden. Toen de bestuurder zag dat hij achtervolgd werd, trapte hij op de rem en reed een maïsveld in. Hij stapte uit en vluchtte weg. Agenten konden de bijrijder aanhouden.

De Poolse bijrijder zit momenteel vast voor onderzoek. Zowel de bus als de motorfiets zijn door de politie in beslag genomen.

De politie is nog op zoek naar de bestuurder die tussen de 25 en 30 jaar oud wordt geschat. Hij is ongeveer 1,75 meter lang en is tijdens zijn vluchtpoging door een sloot gezwommen. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.