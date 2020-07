De gemeente Roosendaal is op zoek naar installateurs, uitvoerders en verkopers van energiebesparende producten om energiebesparende maatregelen bij woningen in de gemeente uit te voeren. Die maatregelen zijn onderdeel van de campagne 'Winst uit je woning'.

De gemeente gaat voor de campagne eind september een groot aantal woningeigenaren per brief informeren over aantrekkelijke mogelijkheden om hun energierekening te verlagen.

Naast de mogelijkheid om energiebesparende maatregelen te treffen, zoals isolatie en zonnepanelen, biedt de gemeente woningeigenaren de gelegenheid kleine energiebesparende producten aan te schaffen met waardebonnen.

"Door deze actie zal vraag ontstaan naar installateurs, uitvoerders van onder andere zonnepanelen en verkopers van energiebesparende producten", constateert de gemeente. De bedoeling is dat lokale uitvoerders en installateurs deze werkzaamheden uitvoeren.

Lokale bouwmarkten, uitvoerders en installateurs kunnen zich tot 5 september aanmelden bij de gemeente.