Een 35-jarige vrouw heeft vrijdagavond een agent mishandeld toen ze werd vervoerd naar het cellencomplex. Ze was eerder die avond aangehouden op de Onyxdijk in Roosendaal omdat ze twee andere vrouwen had mishandeld en bedreigd.

De vrouw uit Roosendaal werd rond 19.10 uur aangehouden nadat ze in de buurt van de Onyxdijk een vrouw zou hebben mishandeld en een andere vrouw zou hebben bedreigd. Daarnaast zou ze een tuin in de buurt hebben vernield. Agenten kwamen ter plaatse en hielden haar aan.

Tijdens haar vervoer naar het cellencomplex mishandelde de vrouw ook een van de agenten die bij haar in de politiebus zat. De agente werd geschopt en uitgescholden. Ze heeft aangifte van mishandeling en bedreiging gedaan.