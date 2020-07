Festival PopMonument 2020 gaat op 12 september op aangepaste wijze van start. Het festival combineert erfgoedlocaties met muziekoptredens. Dit jaar zijn Gebouw-T, de Ontmoetingskerk en Het Markiezenhof in Bergen op Zoom de locaties van het festival.

Bezoekers van het festival worden in drie groepen van maximaal tachtig mensen verdeeld over de locaties. De hoofdacts van PopMonument treden op in Gebouw-T en in de Ontmoetingskerk. Daar kunnen maximaal tachtig bezoekers tegelijk naar binnen.

Voor Het Markiezenhof is een andere opzet gekozen. "Dit jaar laten we de bezoekers vlak voor het festival een locatie binnen Het Markiezenhof kiezen en ontdekken ze ter plekke welke artiest ze gaan zien.", vertelt festivalcoördinator Joep Gudde.

Voor het festival zijn alleen tweepersoonstickets verkrijgbaar. In totaal is er plek voor 240 bezoekers. De kaartverkoop voor het festival gaat vrijdag om 10.00 uur van start.