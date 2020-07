De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 37-jarige Fransman aangehouden vanwege verboden wapenbezit op de Gagelboslaan in Bergen op Zoom. De man was in het bezit van pepperspray, zo meldt de politie donderdag.

Agenten controleerden rond 1.40 uur een auto met vijf inzittenden op de Gagelboslaan. De Franse bestuurder bleek pepperspray bij zich te hebben en is aangehouden.

Een van de inzittenden kon zich niet legitimeren en kreeg een boete van 104 euro.