De politie heeft maandagmiddag een 42-jarige man uit Hoogvliet aangehouden nadat hij meerdere ruiten had vernield in Roosendaal. De verdachte werkte niet mee aan zijn arrestatie en moest met pepperspray onder controle worden gebracht.

De politie kreeg meerdere meldingen over de vernielingen. Eenmaal ter plaatse in de Vincentiusstraat in Roosendaal zagen agenten de verdachte wegrennen.

Hij sprong over het hek bij het stadskantoor en probeerde zich daar te verstoppen in de tuin. Na wat zoekwerk van meerdere politieagenten werd de verward ogende man uiteindelijk gevonden.

De verdachte zit nog vast en wordt dinsdag verhoord. De politie heeft getuigenverklaringen opgenomen en vier personen deden aangifte vanwege de vernieling van hun raam.