Een auto is zaterdagavond gecrasht na een dollemansrit over de Molenweg in Steenbergen. Niemand raakte gewond. Wel was de ravage aan de omgeving en enkele geparkeerde auto's groot.

De bestuurder van de auto heeft meerdere afzetpalen en verkeersborden op de Molenweg uit de grond gereden.

Vervolgens is hij met hoge snelheid over de rotonde gereden, waarna hij twee geparkeerde auto's raakte. Een van deze auto's is na de klap op een naastgelegen fietspad terechtgekomen.

De brandweer, ambulance en diverse politievoertuigen zijn met spoed ter plaatse gekomen. De inzittenden van het voertuig zijn volgens ooggetuigen gevlucht.

Bestuurder heeft zich niet gemeld

De bijrijder is even later teruggekomen naar de plaats van het ongeval. Voor zover bekend heeft de bestuurder zich niet gemeld. Daarom is de politie een onderzoek gestart.

Een nabij geparkeerde bestelbus zat volledig onder de vloeistoffen van de gecrashte auto. De gemeente heeft een zogenaamde zoab-cleaner laten komen om het wegdek te reinigen.

Vanwege het ongeval was een groot gedeelte van de Molenweg enkele uren afgesloten voor doorgaand verkeer.