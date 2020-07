De politie in Arnhem heeft vrijdag op verzoek van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant een veertigjarige man aangehouden op verdenking van een oplichtingszaak in Oud Gastel.

De verdachte werd rond 21.00 uur in zijn woonplaats Arnhem gearresteerd.

De oplichtingszaak kwam eind februari aan het licht toen een 52-jarige vrouw uit Oud Gastel aangifte deed van fraude via WhatsApp. Ze zei dat ze werd opgelicht nadat iemand zich via WhatsApp voordeed als haar dochter en zei in nood te zijn. Met een smoes werd de vrouw gevraagd om geld over te maken.

Naar aanleiding van de aangifte startte de politie een onderzoek naar de oplichtingszaak. Dat onderzoek leidde naar de veertigjarige Arnhemmer.