Uit de resultaten van de Ondernemerspeiling Halderberge blijkt dat lokale ondernemers tevreden zijn over de gemeente. De waardering voor de gemeentelijke dienstverlening komt uit op een 6,8.

"Een flinke verbetering", aldus wethouder Thomas Melisse. "In dit kader een rapportcijfer waar we trots op mogen zijn, want bij dit soort onderzoeken worden er geen negens en tienen gegeven. Goed om te zien dat ons ingezette beleid om onze dienstverlening te verbeteren zijn vruchten afwerpt."

De gemeente scoort op vrijwel alle punten beter dan bij de vorige peiling in 2018. "Ik denk dat we een fantastisch resultaat hebben behaald", aldus Melisse. "Het pleziert ons dat ons beleid gewaardeerd wordt en dat de ondernemer er iets aan heeft. Opvallend is ook de tevredenheid over de volle breedte."

270 ondernemers hebben de vragenlijst ingevuld en 50 ondernemers hebben aangegeven mee te willen denken aan de toekomstige economische visienota van Halderberge. "Daarvan zijn er ongeveer twintig mensen die we niet persoonlijk kennen. We zijn dan ook bij dat zij hun bijdrage willen leveren om het ondernemersklimaat en de samenwerking met de gemeente nog verder te verbeteren", zo besluit de wethouder.