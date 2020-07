Het nieuwe fietspad op de Appelaarsedijk in Fijnaart is woensdag na tien jaar voltooid. De aanleg van het fietspad liep flinke vertraging op door een lange juridische procedure, het extreem natte weer van 2019 en de uitbraak van COVID-19.

Het traject bestaat in totaal uit 6 kilometer. Het fietspad werd officieel geopend door wethouder Jack van Dorst (Ruimtelijke Ordening) van de gemeente Moerdijk en Cor Nieuwkerk die jarenlang bij de aanleg van het pad betrokken was. De twee reden een proefrondje over het nieuwe fietspad.

Het fietspad is voornamelijk gemaakt van gerecycled materiaal en beton dat door glasvezel is versterkt. De bedoeling is dat het fietspad de komende vijftig jaar onderhoudsvrij is. Daarnaast staat er duurzame verlichting langs het fietspad.

Wethouder Van Dorst is tevreden met het fietspad waarvoor de gemeente ruim 1,6 miljoen euro tot haar beschikking had. "We hebben al positieve mails van omwonenden mogen ontvangen, voornamelijk over de goede communicatie", liet hij woensdag tijdens zijn welkomstwoord weten.

Naast de inwijding van het nieuwe fietspad werd ook de laatste hand aan de rotonde Molenstraat gelegd. De wethouder legde zelf ook een stukje asfalt bij de rotonde aan. Het nieuwe fietspad is al enige weken in gebruik, de rotonde wordt op vrijdag geopend voor al het verkeer.