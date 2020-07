De kermis in Roosendaal gaat dit jaar definitief niet door. Dat heeft het Roosendaalse gemeentebestuur dinsdag besloten. Volgens de raad zijn de risico's te groot en kunnen de coronaregels niet gehandhaafd worden op de kermislocatie.

Er is gekeken naar alternatieve mogelijkheden, maar ook daar bleken geen haalbare scenario's tussen te zitten. De kermisexploitanten en de lokale horeca zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het besluit.

"Wij betreuren deze beslissing. De Roosendaalse kermis is een begrip in de gemeente en de wijde omtrek. Maar afgelasten is het enige verstandige besluit dat we konden nemen in de huidige situatie", aldus binnenstadswethouder Cees Lok.

Burgemeester Han van Midden benadrukt dat naar alle scenario's uitvoerig is gekeken. "Variërend van het inrichten van een evenemententerrein tot letterlijk een hek om het kermisterrein en vooraf iedereen testen op lichaamstemperatuur voordat ze het terrein betreden. Bij alle scenario's bleken de risico's te groot."

De kermis in Wouw kan mogelijk wel doorgaan van 12 tot 15 september. Het kermisterrein in Wouw is beter in te richten, de bezoekersstromen zijn kleiner en veel beter te reguleren en de omvang van de kermis is aanzienlijk kleiner. Dat maakt dat het college heeft gevraagd om voor de Wouwse kermis in overleg te gaan met hulpdiensten, kermisexploitanten, horeca, handhavingsdiensten.