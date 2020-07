De politie heeft maandagavond diverse wapens en harddrugs aangetroffen tijdens een doorzoeking in een woning aan de Pieter Stastokstraat in Oosterhout. De bewoner is door agenten ingerekend.

Het doorzoeken van het huis gebeurde na een anonieme melding waaruit bleek dat er vanuit het huis drugs gedeald zou worden. Ook zouden er meerdere wapens in het pand aanwezig zijn.

Rond 18.45 uur deden agenten een inval. De bewoner gaf de politie een tas met daarin boksbeugels, tasers en pepperspray.

Tijdens een verdere doorzoeking van de woning vond de politie ook een groot bedrag aan contant geld, dure kledingstukken en een grote hoeveelheid harddrugs.

Alle spullen zijn in beslag genomen en de man is vastgezet in het politiecellencomplex. Hij zal zo snel mogelijk worden verhoord. De gemeente Oosterhout gaat de zaak ook onderzoeken.