De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een slang gevonden in een achtertuin bij een woning aan de Wintertaling in Etten-Leur.

De politie kwam in actie nadat de bewoners melding hadden gemaakt van de aanwezigheid van de slang. Een van de aanwezige agenten had enige kennis van reptielen. De slang werd uiteindelijk gevangen en overgedragen aan het Dierenopvangcentrum in Breda.

De herkomst van de slang is niet duidelijk geworden. Mocht iemand een slang missen, dan kan contact opgenomen worden met politieteam Weerijs.